Serenay Sarıkaya'nın telefon kılıfındaki yazı şok etti

Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir'le başrolünü paylaştığı Şahmaran dizisiyle izleyici karşısında olan Serenay Sarıkaya'nın telefon kılıfındaki yazı olay oldu.

Yakında Show TV'de ekrana gelecek başrolünü Kıvanç Tatlıtuğ ile paylaşacağı Aile dizisiyle seyirci karşısına çıkacak oyuncu, kendisine makyaj yapıldığı anda selfie çekti. Sarıkaya'nın o anda telefon kılıfının arkasındaki kamyon arkası yazısı dikkat çekti.

Oyuncunun telefonundaki, "Sizin hasta olduklarınızı biz taburcu ettik" yazısı görüldü.

Sarıkaya'nın telefon arkasındaki bu yazı sosyal medyanın da gündemine oturdu.