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Serenay Sarıkaya'nın telefon kılıfındaki yazı şok etti

Dijital platformda yayınlanan Şahmaran dizisiyle gündemde olan Serenay Sarıkaya, yakında Aile dizisiyle de seyirciyle buluşacak. Çekimlerden bir fotoğraf paylaşan Sarıkaya'nın telefon kılıfındaki yazı herkesi şoke etti. İşte o yazı...

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 09:13
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Serenay Sarıkaya'nın telefon kılıfında bakın ne yazıyor! Okuyan herkes şok oldu

Serenay Sarıkaya'nın telefon kılıfındaki yazı şok etti
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Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir'le başrolünü paylaştığı Şahmaran dizisiyle izleyici karşısında olan Serenay Sarıkaya'nın telefon kılıfındaki yazı olay oldu. 

Yakında Show TV'de ekrana gelecek başrolünü Kıvanç Tatlıtuğ ile paylaşacağı Aile dizisiyle seyirci karşısına çıkacak oyuncu, kendisine makyaj yapıldığı anda selfie çekti. Sarıkaya'nın o anda telefon kılıfının arkasındaki kamyon arkası yazısı dikkat çekti. 

Oyuncunun telefonundaki, "Sizin hasta olduklarınızı biz taburcu ettik" yazısı görüldü.
Sarıkaya'nın telefon arkasındaki bu yazı sosyal medyanın da gündemine oturdu. 

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