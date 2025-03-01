Sergej Jakirovic "Beşiktaş'ın golünden önce faul vardı"

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kayserispor, deplasmanda Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu.

Müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, "Beşiktaş'ı hem galibiyetten hem de 122 kuruluş yıllarından dolayı tebrik ederim. İlk yarıda istediğimiz gibi oynayamadık. Çok fazla pas hatası yaptık. Top bizdeyken doğru tercihler yapamadık. Ama genel olarak iyi savunduk ilk yarı. Ne yazık ki bir korner dönüşü gol yedik. Televizyondan baktığımda Cardoso'nun çekildiğini gördüm. Faul olduğunu düşünüyorum. Bu bir hakem kararı, saygı duymamız gerekiyor. Soyunma odasında daha cesur olmamız gerektiğini söyledim. Sahaya çıkınca Beşiktaş'ı daha fazla baskı altına aldık. Pozisyona girdik ama değerlendiremedik" ifadelerini kullandı.

"MENTALİTE DEĞİŞİKLİĞİNE GİTTİK"

Jakirovic, göreve geldikten sonra bir mentalite değişikliğine gittiklerini de söyleyerek, "Bundan önce çalıştığım kulüplerde çok iyi işler yaptık. Burada da bir mantalite değişikliğine gittik. Oyuncularımızla birçok toplantı yaptık ve oyun felsefimizi anlattık. Son 5 maça baktığımızda oyuncu grubunun buna iyi bir karşılık verdiğini düşünüyorum. Bu şekilde oynamaya devam etmeliyiz" şeklinde konuştu.