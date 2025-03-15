Sergej Jakirovic "İyi mücadele ettik, skor üretemedik"

Bellona Kayserispor teknik direktörü Jakirovic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında oyuncularının iyi mücadele ettiğini ancak skor üretemediklerini belirtti.

"RAKİP KALECİ BURAK BOZAN'I TEBRİK EDİYORUM"

Gaziantep FK kaleci Mustafa Burak Bozan'ın önemli kurtarışlar yaptığına değinen Jakirovic, "Bugün bizim adımıza şanssız bir maç oynandı. Maçın genelinde daha iyi olan taraf bizdik, 6 net gol fırsatı yakaladık ama değerlendiremedik. Rakip kaleci kurtarışlar yaptı onları tebrik ediyorum." dedi.

Jakirovic, sıkı çalışmaya devam ederek sonraki maçlarda girdikleri pozisyonları iyi değerlendirmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.