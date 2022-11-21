Amasya’da aralarında Sergen Devesi’nin de olduğu kazada 8 kişi yaralandı, 3 kişi hayatını kaybetti. Baş Belası adlı tiyatro oyunu için hareket eden minibüste Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybederken, Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek ise yaralandı. Peki, Peki, Sergen Deveci kaza mı geçirdi? Sergen Deveci son durumu, sağlık durumu nasıl? Sergen Deveci kimdir?

Baş Belası adlı tiyatro oyunu için Amasya’ya harekete den minibüs TIR ile çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı, 3 kişi ise hayatını kaybetti. Minübüsün içinde Sergen Deveci de vardı. Peki, Sergen Deveci’nin durumu nasıl?

Feci kazada 3 tiyatro oyuncusu yaşamını yitirdi. Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş’ın hayatını kaybettiği kazada 8 oyuncu da yaralandı.

SERGEN DEVECİ SON SAĞLIK DURUMU NASIL?

Kazada yaralananlar arasında yer alan Sergen Deveci’nin tedavisi hastanede devam ediyor. Yaralanan sürücü ve minibüsteki Özgür Ayaz, Burak Gülçebi, Melis İşiten, Sergen Deveci, Uğur Şalvarcıoğlu, Ceyhun Fersoy ve Filiz Özbek, ambulanslarla Merzifon ve Suluova'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

SERGEN DEVECİ KİMDİR?

Sergen Deveci, 2 Ekim 1991’de İzmit’te dünyaya geldi. Kocaeli Şehir Tiyatrosu’nda oyunculuk eğitimi alan Deveci, Instagram, Facebook ve YouTube gibi sosyal medya platformlarında beğenilen skeçler yayınladı. Blu Tv’de yayınlanan ‘Bonkis’ adlı dizide kamera karşısına geçen Deveci aynı zamanda turnelerde sahne alıyordu.