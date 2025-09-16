Sergen hoca farkı

Geçen haftaki yazıma Filenin Sultanlarının bizlere yaşattığı mutluluktan ve kazandığı gümüş madalyadan bahsederek başlamıştım. Bu haftaki yazıma 12 Dev Adamın yaşattığı coşku, sevinç ve final karşılaşmasından buruk olarak ayrılmasını yazarak başlamak istiyorum. 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde Almanya’ya 88-83 yenilerek turnuvayı ikinci olarak tamamladı. A Milli Takım, EuroBasket'te 2001'in ardından 2025'te de ikinci olarak gümüş madalya elde etti. Çok iyi başladığımız karşılaşmadan şampiyon olamadan ayrılmak kalbimizi cız ettirdi ama sizlerle gurur duyuyoruz 12 Dev adam.

Gelelim konumuza futbola, Beşiktaş’a ve Sergen hocanın takımın başında çıktığı ilk iç saha karşılaşmasına.

Sergen hoca bir gece operasyonu ile takımın başına gelmişti, daha oyuncularla tanışma fırsatı bulamadan Alanyaspor karşılaşmasına çıkıp mağlup olmuştu. Alanyaspor maçı için Sergen hocaya söylenecek söz yoktu. Belki de isimlerini bilmediği oyuncular ile karşılaşmaya çıkmıştı. Araya milli ara girince takımla 15 gün çalışma fırsatı yakaladı. Gelen yeni oyuncularla beraber taraftarın önünde nasıl bir Beşiktaş seyrettireceği merak konusuydu. Sergen Yalçın adeta şapkadan tavşan çıkardı. Neredeyse 3 senedir izlemediğimiz bir Beşiktaş vardı. İzlerken keyif aldık, heyecanlandık, hop oturup hop kaldık. Sergen hocanın oynatmak istediği futbol, Beşiktaş’ın genlerine çok uygun. Beşiktaş çok büyük kulüp, Beşiktaş hücum futbolu oynar. Topa sahip olur, rakibin kendi sahasından çıkmasına izin vermez. Tam olarak Sergen hocanın oynatmak istediği futbolda budur. Beşiktaş kendi saha ve seyircisi önünde, öz evladı Sergen Yalçın ile Başakşehir karşılaşmasından 2-1’ lik galibiyetle ayrıldı. Galibiyet önemli ama oynanan oyun ilerisi için bütün camiaya umut oldu. Maçı gerek statta gerek ekran karşısında izleyen büyük Beşiktaş taraftarları uzun zaman sonra çok mutlu ve keyifli bir şekilde karşılaşmayı izlediler. Beşiktaş oyun olarak pozitif görüntü sergiledi. Tabi bu değişimin baş mimarı Sergen hoca ama alınan yeni oyuncuların sergilediği performans takımın seviyesi yukarılara çekti.

Kimden bahsediyorum. İlk olarak El Bilal Toure’den bahsetmek istiyorum. Belki de sezonun en flaş transferi olacak oyuncu sessiz sedasız geldi. Bilal hakkında futbol camiasının çok bilgisi olduğunu düşünmüyorum. İzlediğim 2 karşılaşmada gördüğüm çok kuvvetli oyuncu. Bitmeyen enerjisi var. Çok süratli ve adam eksiltmede çok başarılı. Attığı golde ayak içini ne kadar temiz kullandığını gösterdi. Diğer yeni transfer Vaclac Cerny sanki kırk yıllık Beşiktaşlı gibi oynadı ilk maçında. Tam bir takım oyuncusu. Hem defans hem hücum anlamında takıma çok katkısı oldu. İlk golde Bilal’e çok klas asist yaptı. Çıktığı ilk maçta takımla bu kadar uyumlu olmasına çok şaşırdım. Beşiktaş son dakikada Cengiz Ünder’in attığı golle 2-1 galibiyet aldı. Cengiz gol dışında katkısı olmadı ama Sergen hocanın sihirli dokunuşlarıyla istenin seviyelere geleceğini düşünüyorum. Beşiktaş Sergen hoca ile beraber farkı bir kimliğe büründü. Bakalım bu çizgi ve Sergen Yalçın farkı ilerleyen haftalara yansıyacak mı?