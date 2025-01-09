Sergen Yalçın, Ahmed Kutucu için istenen bonservisi fazla buldu

Eyüpspor forması giyen Ahmed Kutucu ara transferin gözde oyuncularından biri oldu. 19 maçta 9 gol atan golcü oyuncu, başta Galatasaray olmak üzere Süper Lig’in büyük kulüplerinin listesinde bulunuyor. Eyüpspor yönetimi 10 milyon euro bonservis talep ederken çarpıcı sözler geldi.

Ünlü yorumcu Sergen Yalçın, golcü oyuncu için istenen bonservisi fazla buldu. Yalçın, KAFA Sports’ta yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Eyüpspor, Ahmed Kutucu için çok iyi rakamlar ister benim tahminim. Sezonun en iyi oyuncularından bir tanesi şu anda Ahmet Kutucu, seyrediyorum maçlarını.

İyi koşuyor, mücadele ediyor, fizik gücü var. Ceza alanı içinde sürekli gol atıyor. Arzu edilen bir oyuncu görüntüsü var. Eyüpspor'un isteyeceği bonservis de önemli. Ben, Türkiye liginde futbolcuların çok büyük paralar edeceğini düşünmüyorum.

En fazla 3-4 milyon euro eder, o paralar iyidir diye düşünüyorum. 10 milyon euroya Ahmed Kutucu'yu alacaksın da kaça satacaksın? 50 milyon euroya mı satacaksın bir yere mesela. Oradan bakmak lazım."