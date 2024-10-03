Sergen Yalçın Almanya’dan gelen teklifi açıkladı. Yanıtına herkes çok şaşırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sergen Yalçın Almanya’dan gelen teklifi açıkladı. Yanıtına herkes çok şaşırdı

Son olarak Antalyaspor’u çalıştıran Sergen Yalçın gelen son teklifi açıkladı. Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Schalke 04’ten teklif geldiğini açıklayan Yalçın’ın verdiği yanıt herkesi çok şaşırttı.

Antalyaspor’u çalıştırdıktan sonra bir takımla anlaşmayan Sergen Yalçın’ın adı Alman ekiplerinden Schalke 04 ile anılıyordu. Beşiktaş’ın başındayken 2020-2021 sezonunda Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan 51 yaşındaki teknik adam Antalyaspor’u çalıştırdıktan sonra bir takımla anlaşmayarak yorumculuk yapmaya başladı.

ALMANYA’DAN GELEN TEKLİFİ AÇIKLADI

Kafa Sports YouTube kanalında konuşan Yalçın, Schalke 04 iddialarının sorulması üzerine aldığı teklifi açıkladı. Alman ekibinden teklif aldığını doğrulayan Yalçın, "Öyle bir teklif geldi ama antrenörlük yapmayı düşünmüyorum şu an. Rahatım burada yani kış geldi. Stüdyo güzel, kıyafetlerimiz güzel, renkler güzel, muhabbet makara güzel, salla eleştir" şeklinde konuştu.

'KUNTZ TAM BİR BALTAYDI'

"Buna bile gol attırdım dediğin bir santrfor var mı?" sorusuna ise Sergen Yalçın "Stefan Kuntz. Tam bir baltaydı adam futbolcuyken" karşılığını verdi. Sergen Yalçın, A Milli Takım eski teknik direktörü Kuntz ile Beşiktaş'ta bir dönem birlikte top koşturmuştu.

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