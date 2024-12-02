Sergen Yalçın Beşiktaş için kararını verdi

Beşiktaş’ta yaşanan yönetim krizi Hasan Arat’ın başkanlığı bırakmasına kadar gitti. Hüseyin Yücel’ın başkanlığında devam eden yönetim, Maccabi Tel Aviv’e karşı alınan 3-1’lik mağlubiyet sonrası Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile yolları ayırdı.

Siyah beyazlılarda teknik direktör için ilk aday olarak görülen Sergen Yalçın ise kapıları kapattı. Yalçın, Ekol TV’de yaptığı açıklamada Beşiktaş için şu anki konunun futbol olmadığını belirterek teklifi reddettiğini söyledi. Mevcut yönetim ile bir daha görüşmeyeceğinin altını çizen Yalçın, “Buralar düzelirse gelirim” dedi.

Sergen Yalçın; "Belki 40 senedir futbolun içindeyim. Böyle bir basın toplantısı daha görmedim. O, ona cevap veriyor. O, diğerine cevap veriyor. Ben ilk defa böyle bir şey gördüm. Teknik direktörlükle ilgili Hüseyin Yücel'le konuştum bir kere. Onda da, ben para puldan anlamam, bunları konuşmam dedim. Sorun futboldadır, geliriz düzeltmeye çalırız ama şu andaki konu futbol değil. Lütfen dedim, beni bu işlerde malzeme olarak kullanmayın. Ben böyle bir durumda aman geleyim de teknik direktörlük yapayım diyecek durumda değilim. Beşiktaş'ta çalışmayacağım da nerede çalışacağım değil mi? Ahmet Nur Çebi'yle de para konuşmadım. Kulüpten çıktım, tek kelime etmedim. Etsem söyleyecek çok şey vardı ama kol kırılır yen içinde kalır." ifadelerini kullandı.

SERGEN YALÇIN: "BEŞİKTAŞ'TA KONU FUTBOL DEĞİL"

Beşiktaş eski teknik direktörü sözlerinin devamında; "Şu anda konu Beşiktaş'ta futbol değil. Tabloya bakıyorsun, burada ne oluyor? Çok sağlıksız bir ortam var. 3 gün sonra ne olacağı belli değil. Yarın yeni yönetim gelince ne yapacaksın? Hüseyin'e de şunu söyledim. Beşiktaş'ta konu futbol değil. Önce halledilmesi gereken durumlar var. Bu sorunlar çözülmediği müddetçe, çok mümkün olduğunu düşünmüyorum." dedi.

"BUNLAR DÜZELİRSE GELİRİM"

Sergen Yalçın dikkat çeken açıklamasında; "Bu sorunlar düzelirse gelirim. Neden gelmeyeyim? Beşiktaş'a gelmeyeceğim de ne yapacağım? Samet Ağabey yalan söyleyecek birisi değil. Dedikleri doğrudur. Konu burada futbol değil. Taraftar eziyet çekiyor. Beşiktaş'ta yeri gelir bedava da çalışırım. Çalıştım zaten ilk geldiğimdeki rakamları söylesem gülersin. Beşiktaş'ta sağlıklı bir çalışma ortamının oluşturulması gerekiyor. Taraftar bana bir cephe almasın. Taraftar gel desin, gelirim ama bu problemlerin çözülmesi lazım." açıklamasında bulundu.

SERGEN YALÇIN'IN SON KARARI

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başına geçip geçmeyeceği hakkında; "Bu ortamın içerisinde bulunmak istemediğimi söyledim ve Hüseyin Yücel'e 'Kusura bakmayın' dedim. Benim de gelecek planım ve kafamda kurduğum projeler var. Bir daha görüşme olmayacak, bu konu kapandı." dedi.