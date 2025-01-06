Sergen Yalçın Beşiktaş’ı bir kez daha reddetti. Nedenini canlı yayında açıkladı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın Sergen Yalçın ile merakla beklenen görüşmesi dün gerçekleşti. Görüşme sonrası siyah beyazlıların yeni teknik direktörünün açıklanması beklenirken kimsenin beklemediği bir gelişme yaşandı. Yalçın, Adalı ile yaptığı görüşmede Beşiktaş’ı çalıştıramayacağını belirterek teklifi reddetti.

Sergen Yalçın böylece Beşikaş’tan gelen teknik direktörlük teklifini ikinci defa reddetti. Yalçın, eski Başkan Hüseyin Yücel’in teklifini kulüpte yaşanan kaosu gerekçe göstererek kabul etmemişti.

NEDENİNİ CANLI YAYINDA AÇIKLADI

Sergen Yalçın, Ekol TV canlı yayınında yaptığı açıklamada Başkan Adalı ile yaptığı görüşmeyi ve teklifi neden reddettiğini anlattı. Kardeşinin hastalığı nedeniyle 2 senedir tedavi gördüğünü belirten Yalçın, yılbaşından 2 gün sonra aniden hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Yalçın, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Başkan ile görüştük. Zaten pazartesi görüşeceğiz diye sözleşmiştik. Yani çok konsantre olamayacağımı söyledim başkana. Şu anda konsantre olmam gereken çok başka şeyler var. Ailem var. Sağlık sorunları var. Bu iş konsantrasyon isteyen bir iş. Başkan da sağ olsun. Anlayışla karşıladı. Maalesef bu dönem için faydalı olamayacağımı söyledim."

“KİMSEYİ BEKLETMEDİM”

Yalçın, açıklamasının devamında Beşiktaş’a kesin olarak geleceğini söylemediğini ve kimseyi bekletmediğinin altını çizerek “Yılbaşından 2 gün sonra bir anda ambulansla hastaneye kaldırdık. Yoğun bakıma aldılar. Hayati tehlikesi vardı. Apar topar geldim zaten. Kimseye de hesap verecek değilim. Sadece insanlar bilsin diye söylüyorum. Aile, her şeyden önemlidir” şeklinde konuştu.

Sergen Yalçın sözlerinin devamında Başkan Serdal Adalı ile çok iyi arkadaş olduklarının altını çizerek takımla ilgili konuştuklarını ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunduklarını anlattı.

GÖRÜŞMEDE NELER YAŞANDI?

Edinilen bilgilere göre Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, teknik direktörlük için 1 numaralı adayı olan Sergen Yalçın’ı evinde kabul etti. Adalı, Yalçın ile görüşmesinde sözleşme detaylarını ve takımın durumu ile konuşacakları beklentisi ile hazırlık yaptı. Ancak Sergen Yalçın, Adalı’nın teklifini sunmasını beklemeden söze girerek kardeşinin sağlık durumunu gerekçe gösterdi ve Beşiktaş’ı çalıştıramayacağını söyledi. Adalı, oldukça duygusal görünen Sergen Yalçın’ın tavrı karşısında şaşkınlığa uğrasa da durumu saygıyla karşıladı.

Başkan Adalı’nın bugün gerçekleşecek mazbata töreninde teknik direktör konusuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.