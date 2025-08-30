Sergen Yalçın Beşiktaş'ın başında antrenmana çıktı!

Beşiktaş'ta Ole Gunnar Solskjaer ile yolların ayrılmasının ardından siyah-beyazlı camiada ikinci Sergen Yalçın dönemi başladı.
Sergen Yalçın, Beşiktaş'tan resmi açıklama gelmeden cuma günü antrenmanlarına başlamıştı.
Sergen Yalçın, cumartesi günü sürdürdüğü antrenmanlarla birlikte Alanyaspor hazırlığını tamamladı ve pazar günü oynanacak Beşiktaş - Alanyaspor karşılaşmasında sahada olacak.
