Sergen Yalçın'ın birlikte oynamak istediği Fenerbahçeli!

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Sergen Yalçın'ın birlikte oynamak istediği Fenerbahçeli!

"Süper Lig'de beraber oynamak istediği oyuncu kim?" sorusunu Sergen Yalçın yanıtladı.

Eski milli futbolcu Sergen Yalçın "Şu an oynayan birini senin oynadığın zamana transfer etme şansın olsa kim olurdu aktif Süper Lig'den?" sorusuna yanıt verdi.

"DZEKO GENÇKEN OSİMHEN'DEN İYİYDİ"

Yalçın "Ben mesela Pascal Nouma'yla oynamayı seviyordum. Benim oynayacağım oyuna uygun santrfor hoşuma gider. Pivot santrfor olsun, oynanan topları bana indirsin yeter gerisini ben hallederim. Dzeko çok kaliteli bir oyuncu. Tartışmasız bir oyuncu. Yaşı yukarıda diye tartışılıyor ama profesyonelliği, kalitesi, disiplini tartışılacak bir oyuncu değil Dzeko. Bana soracak olursan Osimhen'den daha iyi oyuncu, gençken." ifadelerini kullandı.

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