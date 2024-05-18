Sergen Yalçın: Bizi onurlandırdılar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sergen Yalçın: Bizi onurlandırdılar
Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Adana Demirspor maçının ardından konuştu.

Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Adana Demirspor’u 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Yalçın şunları söyledi:

“Hedefsiz olan iki takımın oynamasına rağmen seyir zevki seyir zevki veren, pozisyonlu, mücadele gücü yüksek kazanmak isteyen iki tane takım güzel bir oyun oynadılar. Bizim için önemli tarafı son iç saha maçımızı oynadık. Bugün kazanmak istiyorduk. Yani en azından iyi bir final yapıp kapatalım dedik. O açıdan bizim için çok değerli bir müsabakaydı, kazanmak ayrı bir sevinç oluşturdu. Hepimiz de mutlu olduk.

Antalyaspor'da son bir maçımız kaldı. Tamamlayıp veda edeceğiz. Başkanımız Sinan Boztepe'ye çok teşekkür ediyorum. Maçtan önce bana bir ekibimiz hepsine plaket verdiler. Bizi onurlandırdılar. Çok uzun süre çalışmamıza rağmen bizim için gurur kaynağı oldu. Plaketle bize uğurlamaları. Kendisine ve yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum bu düşünceler dolayı umarım. Antalyaspor yeni bir yapılanmayla yeni bir hoca ile önümüzdeki sezon iyi bir kadro ile birlikte seyir zevki veren seyredilecek takım görüntüsü çizer.”

Son Haberler
Genç kadın antrenörün ifşaları ortalığı karıştırdı! İstanbul’daki bu sapık doktor kim Gündem
Genç kadın antrenörün ifşaları ortalığı karıştırdı! İstanbul’daki bu sapık doktor kim
Orman yangınını vatandaşlar ve itfaiye söndürdü Gündem
Orman yangınını vatandaşlar ve itfaiye söndürdü
Skandal görüntüler basına sızdı. Ünlü çift otel koridorunda Dünya
Skandal görüntüler basına sızdı. Ünlü çift otel koridorunda
Ali Koç tamamladı Spor
Ali Koç tamamladı
Moda devi iflas etti 1500 kişi işsiz kalacak. Türkiye'de de faaliyet gösteriyordu Dünya
Moda devi iflas etti 1500 kişi işsiz kalacak. Türkiye'de de faaliyet gösteriyordu
Beşiktaş Hatayspor karşısında. İlk 11 belli oldu Spor
Beşiktaş Hatayspor karşısında. İlk 11 belli oldu
Kamu personeli için yıllık izin kararı! Her şey sil baştan değişti Ekonomi
Kamu personeli için yıllık izin kararı! Her şey sil baştan değişti