Sergen Yalçın: Bizi onurlandırdılar

Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Adana Demirspor’u 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Yalçın şunları söyledi:

“Hedefsiz olan iki takımın oynamasına rağmen seyir zevki seyir zevki veren, pozisyonlu, mücadele gücü yüksek kazanmak isteyen iki tane takım güzel bir oyun oynadılar. Bizim için önemli tarafı son iç saha maçımızı oynadık. Bugün kazanmak istiyorduk. Yani en azından iyi bir final yapıp kapatalım dedik. O açıdan bizim için çok değerli bir müsabakaydı, kazanmak ayrı bir sevinç oluşturdu. Hepimiz de mutlu olduk.

Antalyaspor'da son bir maçımız kaldı. Tamamlayıp veda edeceğiz. Başkanımız Sinan Boztepe'ye çok teşekkür ediyorum. Maçtan önce bana bir ekibimiz hepsine plaket verdiler. Bizi onurlandırdılar. Çok uzun süre çalışmamıza rağmen bizim için gurur kaynağı oldu. Plaketle bize uğurlamaları. Kendisine ve yönetim kuruluna çok teşekkür ediyorum bu düşünceler dolayı umarım. Antalyaspor yeni bir yapılanmayla yeni bir hoca ile önümüzdeki sezon iyi bir kadro ile birlikte seyir zevki veren seyredilecek takım görüntüsü çizer.”