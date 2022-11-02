Sergen Yalçın ne ameliyatı geçirdi? Sergen Yalçın botoks mu yaptırdı?

TV100’de yayınlanan ‘Az Önce Konuştum’ programındaki görünüşüyle dikkat çeken Sergen Yalçın botoks yaptırdığı yönündeki iddialara da açıklık getirdi. Beşiktaş'a ve gelecek planlarına dair konuşan eski teknik direktörün yüzündeki değişim çok konuşuldu.
Botoks iddialarına ilişkin Sergen Yalçın, yüzündeki değişimin değişimin sebebini açıkladı.
Geçen yıl aynı dönemde yine aynı programa katılan Sergen Yalçın'ın programdaki görüntüsüyle dünkü programdaki görüntü yan yana konulduğunda gözlerindeki fark bariz bir şekilde belli oluyordu.
Sergen Yalçın, yaptırdığı operasyon hakkında, "2-3 hafta önce göz kapaklarımdan ameliyat oldum. Şu an iyiyim. Botoks falan yaptırmadım. Yaptır diyorlar da yaptırmıyorum." dedi.
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