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Sergen Yalçın ne ameliyatı geçirdi? Sergen Yalçın botoks mu yaptırdı?

TV100 ekranlarında yayınlanan ‘Az Önce Konuştum’ programına katılan Beşiktaş’ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın yüzündeki değişimle gündeme geldi. Yüzündeki değişimi gözle görülen Sergen Yalçın botoks mu yaptırdı? Sergen Yalçın ne ameliyatı geçirdi?

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 14:42
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Sergen Yalçın botoks mu yaptırdı? Sergen Yalçın ne ameliyatı geçirdi?

Sergen Yalçın ne ameliyatı geçirdi? Sergen Yalçın botoks mu yaptırdı?
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TV100’de yayınlanan ‘Az Önce Konuştum’ programındaki görünüşüyle dikkat çeken Sergen Yalçın botoks yaptırdığı yönündeki iddialara da açıklık getirdi. Beşiktaş'a ve gelecek planlarına dair konuşan eski teknik direktörün yüzündeki değişim çok konuşuldu.

Botoks iddialarına ilişkin Sergen Yalçın, yüzündeki değişimin değişimin sebebini açıkladı.

Geçen yıl aynı dönemde yine aynı programa katılan Sergen Yalçın'ın programdaki görüntüsüyle dünkü programdaki görüntü yan yana konulduğunda gözlerindeki fark bariz bir şekilde belli oluyordu.

Sergen Yalçın, yaptırdığı operasyon hakkında, "2-3 hafta önce göz kapaklarımdan ameliyat oldum. Şu an iyiyim. Botoks falan yaptırmadım. Yaptır diyorlar da yaptırmıyorum." dedi.

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