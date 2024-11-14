Sergen Yalçın bu sefer de hedefine Muslera’yı aldı: Sana mı kaldı Türk futbolunu korumak?

Son olarak Antalyaspor’u çalıştıran Sergen Yalçın, Kafa Sports adlı YouTube kanalında yorumculuk yapmaya başladıktan sonra ilginç açıklamaları ile gündeme geliyor. Yalçın, son olarak Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho’ya "4 ay önce gelmiş bir teknik direktör birçok şey söylüyor, Türk futbolunu kötülüyor. İstemiyorsa gidebilir” sözlerini söyleyen Galatasaray’ın kalecisi Muslera’yı hedef aldı.

Uruguaylı kalecinin son dönemde saha içindeki hareketlerinin normal olmadığını vurgulayan Yalçın, “Muslera, sen yorumcu değilsin hocam. Sen bu işlere karışma. Senin boyunu aşar o işler” şeklinde konuştu.

Mourinho’ya yönelik sözlerinin Muslera’nın boyunu aştığını belirten Yalçın, “Muslera'ya mı kaldı Türk futbolunu korumak?” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dikkat et, oyunda sürekli hakemin üzerine koşan bir Muslera var. Bu sene biraz çizmeyi aştı gibi duruyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya verdiği cevap, onun boyunu aşmış biraz. Seni ilgilendirmez. Sen, Galatasaray'ın kalecisisin işine bak. Hepimizin bildiği bir Muslera figürü var Türkiye'de. Efendi, düzgün bir figür var.

Seni ilgilendiren bir konu değil bu. Ben eleştiririm, benim işim bu! Ben Galatasaray'ın kalesine geçeyim, Muslera gelsin buraya otursun o eleştirsin.

Ben Galatasaray'ın kalesine geçeyim, Muslera gelsin buraya otursun o eleştirsin. Sen işine bak. Sanene Mourinho'nun yaptığı açıklamadan seninle ilgili bir şey söylememiş ki.

Galatasaray Kulübü ile ilgili de bir şey söylememiş. Galatasaray ile ilgili bir şey söylese bile seni ilgilendirmez.

Galatasaray Kulübü cevap verir ona. O zaman bütün futbolcular çıkıp Mourinho'ya cevap versin. Muslera'ya mı kaldı Türk futbolunu korumak?”