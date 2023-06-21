Sergen Yalçın cephesinden Neftçi Bakü açıklaması

Adı Fenerbahçe ile anılsa da Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile sona yaklaşan Sergen Yalçın, salı günü Azerbaycan ekibi ile yüzyüze görüştüğü ve bugün de İstanbul'a döndüğü öğrenildi.

Sergen Yalçın cephesinden Neftçi Bakü açıklaması

Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran ve boşta olan Sergen Yalçın ile görüşen Azerbaycan takımı Neftçi Bakü'nün ismi beraber sıkça anılıyordu. Bu dedikodular ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Neftçi Bakü, Romanyalı teknik direktörü Laurentiu Reghecampf ile yolların ayrıldığını açıkladı.

SÜRE İSTEDİ
Sergen Yalçın ise salı günü Bakü'ye giderek Neftçi takımı idarecileriyle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdi. Sergen Yalçın, Neftçili yetkililerden düşünmek için süre istedi ve çarşamba günü İstanbul'a tekrar döndü. Sergen Yalçın'ın kısa süre içerisinde Neftçi'ye cevabını iletmesi bekleniyor.

YARDIMCISINDAN PAYLAŞIM
Öte yandan sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sergen Yalçın'ın yardımcısı Murat Şahin "Netfçi Bakü Başkanı Rövşen Necef'e bize gösterdikleri ilgi ve alaka için çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

ekran-goruntusu-2023-06-21-182011.png

Öne Çıkanlar
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Son Haberler
Akika kurbanı nedir? Akika kurbanını kimler keser? Keşfet
Akika kurbanı nedir? Akika kurbanını kimler keser?
Avrupa Birliği'nden vize krizi açıklaması Güncel
Avrupa Birliği'nden vize krizi açıklaması
Güngören'de halatı kopan asansör düştü. 1 ölü Güncel
Güngören'de halatı kopan asansör düştü. 1 ölü
E-ticaret devine dava şoku Dünya
E-ticaret devine dava şoku
e Devlet iki aşamalı giriş nedir? e Devlet iki aşamalı giriş nasıl ayarlanır? Keşfet
e Devlet iki aşamalı giriş nedir? e Devlet iki aşamalı giriş nasıl ayarlanır?
Newcastle Tonali için kesenin ağzını açıyor Spor
Newcastle Tonali için kesenin ağzını açıyor
Yorgun mermi nedir? Yorgun mermi nasıl olur? Keşfet
Yorgun mermi nedir? Yorgun mermi nasıl olur?