Sergen Yalçın cephesinden Neftçi Bakü açıklaması

Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran ve boşta olan Sergen Yalçın ile görüşen Azerbaycan takımı Neftçi Bakü'nün ismi beraber sıkça anılıyordu. Bu dedikodular ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Neftçi Bakü, Romanyalı teknik direktörü Laurentiu Reghecampf ile yolların ayrıldığını açıkladı.



SÜRE İSTEDİ

Sergen Yalçın ise salı günü Bakü'ye giderek Neftçi takımı idarecileriyle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirdi. Sergen Yalçın, Neftçili yetkililerden düşünmek için süre istedi ve çarşamba günü İstanbul'a tekrar döndü. Sergen Yalçın'ın kısa süre içerisinde Neftçi'ye cevabını iletmesi bekleniyor.



YARDIMCISINDAN PAYLAŞIM

Öte yandan sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sergen Yalçın'ın yardımcısı Murat Şahin "Netfçi Bakü Başkanı Rövşen Necef'e bize gösterdikleri ilgi ve alaka için çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.