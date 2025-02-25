Sergen Yalçın derbi sonrası şampiyonluk kehanetini açıkladı

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Sergen Yalçın derbi sonrası şampiyonluk kehanetini açıkladı

Ünlü yorumcu Sergen Yalçın Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Yalçın, Trabzonspor ve Beşiktaş ile oynanacak maçlara dikkat çekti.

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin 0-0 berabere kaldığı maçı Sergen Yalçın, Ekol TV ekranlarında değerlendirdi. Yalçın, derbi sonrası şampiyonluk tahminini açıkladı.

İki takımın da Beşiktaş ve Trabzponspor ile oynayacaklarına dikkat çeken Yalçın şunları söyledi:

"Galatasaray'ın şampiyonluğu için yüzde 90 diyorum. Trabzonspor, Beşiktaş deplasmanı var. 2 büyük takımla oynayacaklar. 2 beraberlik alsa ne olacak ki? Biz bunları Fenerbahçe'nin bundan sonra kalan 12-13 maçını kazanacağını hesaplayarak konuşuyoruz. Onların da hepsini kazanacağını düşünüyoruz bunları konuşurken. Öbür türlü zaten hiç şansı yok."

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