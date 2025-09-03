Sergen Yalçın eski Beşiktaşlı yıldızı ekibine aldı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın teknik ekibini takımın eski yıldızıyla güçlendirdi.

SOUZA SERGEN YALÇIN'IN EKİBİNE KATILDI

Sercan Dikme'nin haberine göre; son olarak Vasco de Gama'da forma giyen Josef de Souza Türkiye'ye dönerek Sergen Yalçın'ın teknik ekibine katıldı.

İLK ANTRENÖRLÜK DENEYİMİ OLACAK

Beşiktaş'ta oynadığı dönemde Sergen Yalçın yönetiminde şampiyonluk yaşayan kadronun bir parçası olan Josef de Souza, ilk antrenörlük deneyimini de siyah beyazlı kulüpte eski hocasının yanında yaşayacak.