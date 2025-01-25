Sergen Yalçın Fenerbahçe’nin derbiye nasıl çıkması gerektiğini anlattı

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Sergen Yalçın Fenerbahçe’nin derbiye nasıl çıkması gerektiğini anlattı

Ünlü yorumcu ve teknik direktör Sergen Yalçın Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı değerlendirmeler yaptı. Yalçın, sarı lacivertlilerin Galatasaray derbisine nasıl çıkması gerektiğini anlattı.

Süper Lig’de şampiyonluğun 2 büyük adayı Galatasaray ve Fenerbahçe 4 hafta sonra derbide karşılaşacak. Galatasaray, Fenerbahçe’nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda yer alırken, sarı lacivertliler ise özellikle kilit maçlarda hücumdaki etkisizliği ile dikkat çekiyor.

KafaSports YouTube kanalında Fenerbahçe ile ilgili konuşan Sergen Yalçın, sarı lacivertilerin Galatasaray derbisine nasıl çıkması gerektiğini anlattı.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle:

"Hiçbir takım 2 tane pivot santrforla oynamaz. Hele 3'lü oynuyorsan arkada önde de 2 pivot santrforla oynuyorsan bu sistem bir yerde çok ciddi hata verir. Yüzde yüz verir. (Fenerbahçe) Hatay, Adana Demirspor ile oynadın kazandın. Zayıf takımlarla oynadın. Ligin en zayıf takımlarıyla oynadın. Burada belki vermedi ama sert bir takım karşına çıktığı zaman... Mümkün değil derbide falan.

Galatasaray derbisini şimdiden söylüyorum. 3'lü oynayacaksın önde 2 tane pivot santrforla oynayacaksın sistemin nasıl hata verdiğini görürsünüz o maçta."

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