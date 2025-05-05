Sergen Yalçın Fenerbahçe’ye gidecek mi? Derbi sonrası net konuştu

Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe kendi sahasında Beşiktaş’a Gedson Fernandes’in tek golü ile mağlup oldu. Sarı lacivertlilerin derbide aldığı mağlubiyetle Galatasaray ile arasındaki puan farkı 8’e çıktı ve şampiyonluk şansı mucizelere kaldı.

Fenerbahçe’de derbi mağlubiyeti sonrası eleştiri okları Teknik Direktör Mourinho ve Ali Koç yönetimine yönlendi. Öte yandan bir süredir Portekizli teknik adamın yerine sezon sonunda Sergen Yalçın’ın geleceği yönünde çıkan iddialar yeniden gündeme geldi.

Derbi maçı sonrası karşılaşmayı değerlendiren Sergen Yalçın hakkında çıkan iddialara yanıt verdi.

Yalçın, “Lütfen benim ağzımdan bir şey duymadığınız sürece yazılan bir şeye inanmayın” dedi.

Sergen Yalçın’ın Ekol TV’de yaptığı açıklamalar şöyle:

"Fenerbahçe'nin bu oyunlarla herhangi bir derbide favori olması mümkün değil. Hiçbir Fenerbahçeli bu maçtan sonra bu oyunu kazanmayı hak ettik diyemez. Jose Mouinho öyle demiş ama maça gelmemiş herhalde. Bir de penaltı kaçırdı Beşiktaş.

Böyle bir maçın ardından teknik direktörün şapkayı önüne koyup özeleştiri yapması gerekiyor. Bu başarısızlığın sorumluluğunu kim olursa olsun teknik direktör ilk olarak sorumluluğu alan kişi olmalıdır. Fenerbahçe'de Fred ve Skriniar dışında kimin oynayacağı belli değil.

Kaleciye veriyorlar Beşiktaşlılara atıyor. Skriniar, Çağlar topu taca atıyor. Siz hiç çalışmıyor musunuz? Girdiği 3-4 pozisyonu var hepsi tesadüf. Sahada yok Fenerbahçe. Fenerbahçe'yle ilgili en kötü gördüğüm şey halı saha takımı gibi. Çok ağır ve yaşlı geliyor bana takım.

Mourinho mazide kalmış. Eski başarılarıyla gündemde kalmaya çalışıyor. Sürekli sezon başından beri Fenerbahçe'yi eleştiriyoruz. Biz bunu zevkten yapmıyoruz. Bir şeyi konuşamıyoruz. Bir takım, düşün ki şampiyonluğa giden bir takım ilk 45 dakikaları bu kadar kötü oynayabilir mi?

Bu Beşiktaş ve Başakşehir maçlarından birinde kesin puan bırakacağını söylemiştim. Fenerbahçe'nin bir maçına kolay diyemiyoruz. Başakşehir'le oynayacak haftaya. Kazanır diyebilir misin?

Fenerbahçe'de oynamaması gereken oyuncular var. Bu oyuncularla yolları ayırmak lazım. En-Nesyri'i kim aldı ben çok merak ediyorum. Kim izledi ve onay verdi? Bu çok önemli. Bu onayı veren, bu takımı şampiyon yapamaz. Türkiye Ligi'nde santrforunun kim olacağını bilecek şampiyon yapacağım diyen adam.”

FENERBAHÇE İDDİALARINA BÖYLE YANIT VERDİ

“Fenerbahçe'de oynamaması gereken oyuncular var. Bu oyuncularla yolları ayırmak lazım. En-Nesyri'i kim aldı ben çok merak ediyorum. Kim izledi ve onay verdi? Bu çok önemli. Bu onayı veren, bu takımı şampiyon yapamaz. Türkiye Ligi'nde santrforunun kim olacağını bilecek şampiyon yapacağım diyen adam.

Senede 3-4 milyon euro para alıyorlar. Bir zahmet 3 kilo da vermeyi başarsınlar. Sen benden bir tane bulursan kilo da vermesin. Bulamıyorsan kilo verecek. Rahmetli kardeşim al derdi alırdım, alma demez hiç bakmadan oyuncu almadım. Böyle bir scout düzeni yok. Beşiktaş'ın bugünkü avantajı şuydu. Kazanmak zorunda olmadığı bir oyunu oynadı. Beşiktaş kadrosu buna müsait.”

İşimizden memnunuz. Ben twitter falan kullanmıyorum. Lütfen benim ağzımdan bir şey duymadığınız sürece yazılan bir şeye inanmayın. ben kimseye bir açıklama yapmıyorum. Zaten açıklama yapmak istesem Candaş sana söylerim sen yazarsın. Sergen Yalçın iki nokta üst üste yazıp şöyle şöyle dedi diyorlar. Böyle bir şey olamaz. Beni de zor durumda bırakmayın."