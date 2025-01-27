Sergen Yalçın "Galatasaray kesinlikle 8-10 puan kaybı yaşayacak"

Ekol TV'de yayınlanan 10 numara programında konuşan Sergen Yalçın Galatasaray'ın Süper Lig'de sezon sonuna kadar 8-10 puan kaybedeceğini garanti gördüğünü dile getirdi.

"ZORLU DEPLASMANLARI VAR"

Yalçın "Bu puan cetvelinde 8-10 puan kaybedecek. Lig bitene kadar 8-10 puanın altında kaybetmez. 17 maçta garanti bu puanları kaybeder. Lig'in son anlarından Göztepe, Eyüp, Trabzon'da kesin puan kaybeder. Normal lig gidişinde kesin olarak puan kaybedecek. Zorlu deplasmanları var Galatasaray'ın kolay gibi görünenler olsa bile zor. Galatasaray'da oyunsal anlamda ciddi bir düşüş var. Bu düşüş skora yansırsa derbi maçı gittikçe heyecanlanır" ifadelerini kullandı.