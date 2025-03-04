Sergen Yalçın Galatasaray’a reçeteyi verdi: “Tek ilaç bu” diyerek anlattı

Süper Lig’de inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Galatasaray son olarak Süper Lig’de Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Bir önceki hafta derbide Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan sarı kırmızılılar UEFA Avrupa Ligi’nde ise AZ Alkmaar’a elendi ve kupaya veda etti.

Galatasaray’da eleştiri okları yönetime ve Teknik Direktör Okan Buruk’a yönelirken şampiyonluk yarışında Fenerbahçe arasındaki puan farkı 4’e indi.

Teknik direktör ve yorumcu Sergen Yalçın, yaptığı değerlendirmede Galatasaray’a çıkış reçetesini verdi. KAFA Sports YouTube kanalında konuşan Yalçın, sarı kırmızılılarda her şeyin sallantıda olduğunun altını çizdi.

Galatasaray'ın tekrar ayağa kalkması için sarı-kırmızılılara reçete veren Sergen Yalçın, Okan Buruk'u işaret ederek "Tek ilaç hocadır. Okan Hoca'nın bu gidişatı değiştirecek tek isim olması gerekiyor. Duruş anlamında bir teknik direktör böyle zamanlarda lazım. İşler iyi giderken teknik direktöre ihtiyaç yok ki. Zaten kazanıyor takım ama işler kötü gittiği zaman, motivasyon ve psikoloji bozulduğu zaman orada teknik direktörün bütün camiayı toplaması gerekiyor. Hem taraftarı hem oyuncuları, gerekirse yönetimi, medyayı..." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk'un Türkiye'de başarılı olduğunu söyleyen Sergen Yalçın, "Bu kadro zaten lige yüzde 40, 45'le başlıyor. Son iki senedir Fenerbahçe ve Galatasaray lige yüzde 50'lerle başlıyor. Hangi ligde var yüzde 50 ile şampiyonluk yarışına başlayan bir takım. Belki Almanya'da Bayern Münih vardır. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Eleştirilen şu aslında; Avrupa'daki başarısızlık Okan Buruk'un kariyerini çok etkiledi" dedi.

Galatasaray'ın her gün aşağı doğru gittiğinin altını çizen Sergen Yalçın, "Bunu da toparlayacak olan Okan Hoca. Buradan artık lig şampiyonluğunu kaybedersen ki kaybedebilir. 4 puan hiç önemli değil 11 maç var daha. O zaman büyük sorun yaşar Okan Hoca artık. Esas sorunları o zaman yaşayacak. Bu çok büyük bir hayal kırıklığı olacak" şeklinde konuştu.