Sergen Yalçın Galatasaray’ın şampiyonluğu ilan edeceği maçı açıkladı

Galatasaray Süper Lig’de Eyüpspor’u 5-1 mağlup etti. Sarı kırmızılılara galibiyeti getiren gollerin 2’si Morata’dan gelirken, diğer golleri ise Sallai, Torreira ve Osimhen kaydetti. Eyüpspor’un tek golünü atan oyuncu ise Luccas Claro oldu. Galatasaray aldığı galibiyet ile Fenerbahçe ile arasındaki 5 puanlık farkı koruyarak avantajını sürdürdü.

Ünlü teknik adam ve yorumcu Sergen Yalçın maç sonrası yaptığı değerlendirmelerde Galatasaray’ın önümüzdeki sezon için yapması gereken transferleri sıralayarak çarpıcı bir tahmin yaptı. Yalçın, sarı kırmızılıların şampiyonluğu ilan edeceği maçı açıkladı.

Ekol TV’de konuşan Sergen Yalçın şunları söyledi:

"Neden güle oynaya diye bir tabir var? Galatasaray rahat kazandı. Bazı anadolu takımları için 40'ı buldu mu lig biter. Fenerbahçe'nin rakibi Gaziantep de böyle durumdaydı. Eyüpspor'un da artık konsantre olması zor kalan bölümde.

Galatasaray'ın karşısında Türkiye'de bir direnç göstermen zor. Galatasaray'ın 4-5 tane çok fark yaratan oyuncusu var. Beşiktaş ve Fenerbahçe'de bunu söyleyemezsin. Osimhen rakibin her kornerini karşılıyor. Kendi takımının uzun toplarını alıyor. Bu kadar fark yaratan ciddi bir santrtforu var. Galatasaray'ın savunmasına atılan her topu Sanchez alıyor.

Galatasaray'ın sıkıntılı bölgesi Sara. Sara olmuyor orada. Mertens bırakacak bence. O yüzden çok süre vermiyor ona. Galatasaray Osimhen konusunda bence ısrarlı olmalı. Morata için de bu maç kriter değil bence. O da iyi niyetli o da mücadele ediyor.

ŞAMPİYONLUĞU HANGİ MAÇTA İLAN EDECEK?

Galatasaray'ın kadrosu hazır zaten. Gelecek sene bir transfere ihtiyaç var sadece. Sadece 1 oyuncu yeterli. Galatasaray'ın çok iyi bir 8 numaraya ihtiyacı var. Sara o oyuncu değil. Benim anlattığım oyuncu başka. Bir Rafa Silva var Türkiye'de o kalibrede bir oyuncu. Sara'dan bir Rafa Silva çıkmaz.

Sağ bekte Kaan Ayhan sırıtmıyor. Orada transfere ihtiyaç yok. Galatasaray çok iyi bir 8 ve kenar oyuncusu alırsa Avrupa'da da yürür. Sallai'yle vs. olmaz Avrupa'da.

5 puan fark 5 hafta kala çok büyük fark. Sivasspor'u ve Kayserispor'u yener diyorum. Galatasaray, Kayserispor'u yenip şampiyon olur.

Galatasaray ve Fenerbahçe'yi karşılaştırınca niye böyle oldu diye bakmak lazım. En-Nesyri için ilk gün geldiğinde büyük tepki almıştım sözlerimden dolayı. Benim santrfor için kafamdaki oyuncu değil. Çok büyük bir forvet olduğunu düşünmüyorum. Zahmet olmazsa 15-20 atsın değil mi?"