Sergen Yalçın gözünün tutmadığı Beşiktaşlı oyuncuyu açıkladı

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Sergen Yalçın gözünün tutmadığı Beşiktaşlı oyuncuyu açıkladı

KAFA Sports kanalında konuşan eski Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın eski bir anısını anlattı.

Eski Beşiktaşlı oyuncu ve teknik direktör Sergen Yalçın Brezilyalı oyuncu Alex Teixeira'nın transfer hikayesini anlatırken gülümsetti.

"BENİM GÖZÜM TUTMADI"

Yalçın "Josef de Souza bize Alex Teixeira'yı önermişti. Ben seyrettim, 'Josef, emin misin bunun iyi oyuncu olduğuna? Benim gözüm çok tutmadı' dedim. 'Çok iyi oyuncu' falan dedi. Halbuki gözümüz doğru söylemiş yani." ifadelerini kullandı.

2021-2022 sezonunda Beşiktaş'a transfer olan Brezilyalı oyuncu Alex Teixeira siyah beyazlı takımda 31 maça çıkarken 4 gol atarken 1 asist üretebildi.

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