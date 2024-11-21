Sergen Yalçın herkesi kahkahaya boğdu: Mike Tyson’ı 3 raundda indiririm

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sergen Yalçın herkesi kahkahaya boğdu: Mike Tyson’ı 3 raundda indiririm

Son olarak Antalyaspor’u çalıştırdıktan sonra yorumculuk yapan Sergen Yalçın, tüm dünyada yankı uyandıran Mike Tyson-Jake Paul maçı hakkında konuştu. Yalçın, dövüşün para kazanmak için kurgulandığını belirterek, efsane boksör Tyson’ı 3 raundda nakavt edebileceğini savundu.

Futbolculuk ve teknik direktörlük kariyerlerinde şampiyonluklar yaşayan Sergen Yalçın, Mike Tyson-Jack Paul maçı ile ilgili çok konuşulacak yorumlar yaptı. Yalçın, “"Bu dövüşün para için düzenlendiğini anlamamak için aptal olmak lazım” dedi.

Yalçın, “100 milyon dolara o dayağı yer misin?" sorusuna “Belli olmaz yiyebilirim. 1-2 yumrukla yırtsan yırtacaksın da oradan da yırtamazsın ki 1-2 yumrukla. O maç anlaşmalıdır ben söyleyeyim” şeklinde konuştu.

Kafa Sports YouTube kanalında konuşan Yalçın, tarihin en büyük boksörlerinden biri olan Mike Tyson’ı 3 raundda nakavt edebileceğini savundu. Yalçın, herkesi kahkahaya boğan yanıtta, “İndiririm Mike Tyson'ı 3. rauntta. Vallahi indiririm onu. Yaşlı o zaten biraz. bir yolunu bulur indiririm bir yerlerde. 60 yaşında o... Nerden yiyeceğim Mike Tyson'ı, öldürür beni dayaktan” şeklinde konuştu.

Yalçın, konuyla ilgili yorumunu “Bütün dünyayı kandırdılar, paraları indirdiler, yürüdüler” sözleriyle noktaladı.

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