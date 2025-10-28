Trendyol Süper Lig'deki performansıyla istikrarsız görüntü çizen Beşiktaş'ta, Futbol Teknik ve Scouting Direktörü Eduard Graf transferler nedeniyle eleştirilerin hedefinde.

Beşiktaş Teknik Direktör Sergen Yalçın, Kasımpaşa'yla 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Graf'la ilgili bir soru üzerine, "Onların yaptığı işleri görüyorsunuz zaten. Anlatmaya gerek var mı? Çok da ayrıntıya girmek istemiyorum" yanıtı vermişti.

Sözcü Gazetesi'nden Doğan Gündoğdu'nun haberine göre, Alman futbol adamıyla çalışmak istemediğinin sinyalini veren Yalçın, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’dan Graf’ın işine son verilmesini bekliyor.

Devre arasında Futbol A Takımı Genel Koordinatörü Serkan Reçber ile birlikte transferde yetkili olacak olan Sergen Yalçın, yeni takviyelerle takımı ayağa kaldırmanın hesaplarını yapıyor.