Sergen Yalçın ligin son 6 haftasında olacakları açıkladı

Süper Lig’in bitimine 6 hafta kala şampiyonluk ve kümede kalma yarışı devam ediyor. Fenerbahçe’nin Kayserispor ile berabere kalması ile Galatasaray arasındaki puan farkı 5’e çıktı.

Ünlü yorumcu ve teknik adam Sergen Yalçın, Süper Lig’deki şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Yalçın, KAFA Sports YouTube kanalında yaptığı yorumlarda Fenerbahçe’nin Kayserispor maçı sonrası şampiyonluk umutlarını kaybettiğini belirterek, son 6 haftada olacaklarını açıkladı.

Sergen Yalçın konuyla ilgili şunları söyledi:

"Kayserispor maçı öncesi Fenerbahçe camiasının 'Acaba olur muyuz?' diye bir soru işareti kafasında vardı.

Maçtan sonra artık hiçbir Fenerbahçelinin bu sezonla ilgili herhangi bir beklentisinin olduğunu düşünmüyorum.

Devam ederek söylüyorum bu puan farkının da açılacağını düşünüyorum. Puan farkı da açılacak.

Oyuncular da artık şampiyonluktan ümidi kesmiş durumda, taraftar, yönetim, başkan ve teknik direktör de ümidini kesmiş durumda.

Sen keserken rakibini de 2-3 kat güçlendirdin şu anda. Galatasaray taraftarı da 'Acaba buradan şampiyonluğu verir miyiz?' diye düşünürken artık onlarda acaba yok.

Artık onlar da, 'Geçmiş olsun. Artık bu iş bitti, farkı daha da açarız.' diyorlar."