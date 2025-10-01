Sergen Yalçın, Liverpool fatihi Galatasaray'ı gözüne kestirdi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool mağlup eden Galatasaray, tarihi bir başarıya imza attı.

Sarı kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek. 4 Eylül Cumartesi günü oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Sezona istediğini gibi başlayamayan Beşiktaş ise Sergen Yalçın yönetiminde bu sezon ilk kez iki maç üst üste kazanarak çıkışa geçti.

Erteleme maçında Kayserispor'u 4-0 mağlup eden Beşiktaş, Kocaelispor'u da 3-1'le geçti.

DERBİ HAZIRLIKLARI BAŞLADI

"Kara Kartal" derbi maçının hazırlıklarına dün başladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nevzat Demir Tesisleri'nde Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

Kocaelispor mücadelesinde forma giyen futbolcular, salonda yenilenme çalışması yaparken, diğer oyuncular ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladıkları antrenmanı dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamladı.

"YENİLMEZ DEĞİLLER"

Hürriyet gazetesinden İsmail Er'in haberine göre, idman öncesi futbolculara konuşma yapan Sergen Yalçın, geçen sezon şampiyon olan ve bu sezona da 7'de 7 yaparak başlayan Galatasaray'ın güçlü bir takım olmasına karşın yenilmez olmadığını belirtti.

Yalçın, "Galatasaray bu ligin en iyi takımı olabilir ama asla yenilmez değil. Hepiniz hafta boyu yapacağımız antrenmanlarda ve maçta en iyi performansınızı göstermek zorundasınız. Kendi oyunumuzu oynayıp rakibin zaaflarını iyi değerlendirirsek, kazanabiliriz" dedi.

SERGEN YALÇIN'IN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in görevine son verilmesinin ardından görev gelen Sergen Yalçın, siyah beyazlı takımla 5 maça çıktı.

Alanyaspor'a 2-0 mağlup olan Beşiktaş, daha sonra Başakşehir'i sahasında 2-1 yendi.

Göztepe deplasmanından 3-0'lık yenilgiyle dönen Beşiktaş; Kayserispor 4-0, Kocaelispor'u da 3-1'lik skorla devirdi.