Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş Gaziantep FK'yı ağırlıyor.

Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak maç öncesi yayıncı kuruluşa konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maç kazandıkça takımda pozitif bir havanın hakim olduğunu belirtti.

Sergen Yalçın maç öncesi şunları söyledi:

"Kazandığımız maçlar oyuncularımın motivasyonunu artırdı. Oyuncularım antrenmanlarda daha pozitifler. Geçen haftaya göre bir tek Rıdvan değişikliğiyle başlayacağız. Umarım iyi bir oyun, iyi bir skorla bitirip yolumuza devam ederiz. Şu an tek düşüncemiz maçı kazanmak. Puan tablosuna bakmıyoruz. Oyuncularımla beraber sadece bu maça odaklandık."