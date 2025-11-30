Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş deplasmanda Fatih Karagümrük'ü Jota Silva ve El Bilal Toure'nin golleriyle 2-0 yenerek puanını 24'e yükseltti.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, "Kimse boşuna sevinmesin görevi bırakmayacağım." dedi.

'HERKES KÖTÜ GİTSİN, VURALIM DİYE BEKLİYORDU'

Sergen Yalçın'ın maç sonu açıklamaları şöyle:

"Galibiyet çok önemliydi, onu söyleyeyim. Takımımız son haftalarda istatistik olarak çok ileri gidiyordu. Sonuçlar kötü olduğu için ön plana çıkmıyordu. Herkes kötü gitsin, eleştirelim, vuralım diye bekliyordu. Bu arkadaşlara çok koz veriyorduk konuşsunlar diye. Takım bugün iyi oynadı, mücadele iyiydi.

'ARKADAŞLIK ORTAMI GÜZELLEŞMEYE BAŞLADI'

Oyuncuları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Çok geniş kadromuz yok. İdmanlar pozitif, Ümraniye'de ortam güzel, arkadaşlık ortamı güzelleşmeye başladı. Oyuncularımızın psikolojileri düzelmeye başladı. Oynanan oyunu skora yansıtamayınca oyuncularım etkilenebiliyor, sosyal medyayı takip ediyorlar. Elimizden geldiğince morallerini yüksek tutmaya çalışıyoruz.

'KESİNLİKLE TÜRKİYE'DEN OYUNCU ALMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ'

Yeni kurulan komitemiz de çok yardımcı oluyor. Oyuncu çalışmaları yapıyoruz. Avrupa'nın dört bir yerinde sürekli oyuncu seyrediliyor. Kesinlikle Türkiye'den oyuncu almayı düşünmüyoruz. Basında yer alan haberler doğru değil. Oradan da bizi vurmaya çalışıyorlar. Görüştüğümüz oyuncular değil. Zamanı gelince görüştüğümüz oyuncuları söyleriz.

'HÜCUM VARYASYONLARI YETENEĞE BAĞLIDIR'

Hücum... Bakın, hücum varyasyonları... Diyorlar ki, Beşiktaş'ın hücum varyasyonları yokmuş. Gelin siz yapın çok biliyorsunuz. Hücumu oyuncuların kendileri yaparlar. Kenar varyasyonları zor şeyler değil, biliyorlar zaten. Bireysel yetenek öne çıkar. Topu Cengiz alınca, ben ne yapacağını Cengiz'e söyleyemem, oyuncunun bireysel yeteneğidir. Savunma organizasyonu daha önemlidir. Hücum varyasyonları yeteneğe bağlıdır, çalışıyoruz ama yetenek daha çok etki eder.

'MİNUMUM 2 TRANSFER DÖNEMİNE İHTİYACIMIZ VAR'

Takımla ilgili çok acayip şeyler duyuyorum, anlayamıyorum da. Ben bir iş yapıyorum, başarılı olurum ya da başarısız olurum. Başka şık yok burada. Zaman istedik, zaman lazım. Takımı, oyuncuyu değiştirmemiz lazım. Transfer dönemleri bizim için çok değerli. Minimum 2 transfer dönemine ihtiyacımız var. Biraz zaman, biraz zaman. Bekleyin yani. Oyun değişiyor, sonuçlar gelmeye başladı. Sadece biraz zaman lazım.

'TARAFTARIMIZ DESTEK VERDİĞİ SÜRECE BURADAYIM'

Boşuna sevinmesin kimse, görevi falan bırakmayacağım. Taraftarımız destek verdiği sürece buradayım. Sağda solda yazanlar, bekleyenler boşuna beklemesinler. Ben buradayım, oyuncular burada, başkan da burada, yönetim de burada. Sadece zamana ihtiyacımız var.

'KİMSEYE AÇIKLAMA YAPMADIM, TAMAMI YALAN'

Benim ağzımdan yapılan açıklamaların hepsi yalan. Ben hiç kimseye hiçbir açıklama yapmadım. Tamamı yalan. Ne twitter'da ne sosyal medyada. Taraftarımız bunlara rağbet etmesin. Gerçek Beşiktaş taraftarından bahsediyorum, twitter'daki o dümencilerden bahsetmiyorum.Beşiktaş taraftarı arkamda dursun, ben onları mahcup etmeyeceğim."



