Sergen Yalçın, Mourinho ile kendini kıyasladı: Başarısı yok! Oyuncuların karşısında ben olsam işler değişir

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Sergen Yalçın, Mourinho ile kendini kıyasladı: Başarısı yok! Oyuncuların karşısında ben olsam işler değişir

Sergen Yalçın Mourinho'ya yönelik çarpıcı ifadeler kullanarak dikkatleri üzerine çekti. Yalçın, Jose Mourinho için başarısının olmadığı yönünde sözler söyleyerek, kendisinin oyuncular karşısında daha fazla ağırlığı olduğunu iddia etti

Sergen Yalçın spor yorumculuğunda sivri dili ve dikkat çeken analizleriyle gündeme oturmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'nin evinde Manchester United ile oynadığı Avrupa Ligi karşılaşmasında 1-1'lik beraberlik ile sonuçlanan mücadele sonrasında Ekol TV'deki 10 Numara programında açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya ağır sözler sarf etti.

"MOURINHO'NUN BAŞARISI YOK"

Yalçın futbolcuların teknik direktöre karşı zihninde oluşturduğu saygı çerçevesine değinerek "Mourinho'nun futbolculuk geçmişi yok, başarısı yok. Ama ben o oyuncuların karşısında geçsem işler değişir. Bir tane golümü izlerler, anlarlar..." şeklinde konuştu.

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