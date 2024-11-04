Sergen Yalçın, Mourinho'yu hedef aldı: O sözleriyle Fenerbahçelileri de rahatsız etmiştir

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor'u 3-2 yendikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe yönetimine sitemim var. Bana gerçeklerin sadece yarısını anlatmışlar. Karşılaştığım tablo çok daha kötü. Her şeyi bilseydim, buraya gelmezdim." ifadelerini kullanmıştı. Sergen Yalçın, Ekol TV ekranlarında Portekizli çalıştırıcının bu ifadelerine tepki gösterdi.
Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle:
"Hocam senin elinde daha iyi bir seçenek olsaydı buraya gelmezdin zaten.
Milan falan mı istedi mesela oraya gitmedin de buraya geldin diye ben sorarım.
'Buraya gelmezdim' cümlesi beni rahatsız etti. Fenerbahçelileri de rahatsız etmiştir.
Geldiğin yer dünyanın en güzel şehirlerinden bir tanesi, İstanbul'a geliyorsun.
Haksız mıyım bilmiyorum. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birine geliyorsun. Milyonlarca taraftarı olan bir kulübe geliyorsun.
Bunun yanında milyon milyon eurolar alıyorsun. İstanbul'un en güzel otelinde kalıyorsun...
Zahmet olmuş demek ki buraya gelmiş. Kusura bakma diyelim o zaman hocaya."