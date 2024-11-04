Sergen Yalçın, Mourinho'yu hedef aldı: O sözleriyle Fenerbahçelileri de rahatsız etmiştir

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor'u 3-2 yendikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe yönetimine sitemim var. Bana gerçeklerin sadece yarısını anlatmışlar. Karşılaştığım tablo çok daha kötü. Her şeyi bilseydim, buraya gelmezdim." ifadelerini kullanmıştı. Sergen Yalçın, Ekol TV ekranlarında Portekizli çalıştırıcının bu ifadelerine tepki gösterdi.

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle: