Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında ezeli rakipler Trabzonspor ile Beşiktaş Papara Park'ta kozlarını paylaşacak.

Derbi öncesi açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Rafa Silva'nın kendisinin kadroda olmak istemediğini ifade etti.

Sergen Yalçın şöyle konuştu:

"Son haftalarda takım iyi durumda. Sonuçlandıramadığımız zaman problem oluyor. İyi hazırlandık müsabakaya, kendi oyunumuzu oynayacağız. Emirhan'ı oynatıyoruz, daha farklı bir format. Trabzonspor iyi bir takım. Bakalım, inşallah şartlar bizim için iyi olur.

Cengiz ve Jota ilk yarıyı kapattı. El Bilal ve Ndidi, Afrika Kupası'na gidecek. Son iki maçta baya bir eksiğimiz olacak.

Rafa Silva ile hocalar konuştu. Hazır olmadığını, kadroda olmak istemediğini söyledi. Kadroya almadık. Ofansif hatta da eksiklerimiz var, ihtiyacımız olduğu bir dönem. Kendisi 'kadroya girebilirim' derse alırız kadroya, problem yok."