Sergen Yalçın şampiyonu açıkladı, sıralamayı verdi

Beşiktaş’tan gelen son teklifi reddeden Sergen Yalçın, Süper Lig’deki son durumu değerlendirdi. Yalçın, şampiyonluk beklentisini açıklayarak ligdeki olası sıralamayı verdi.

KAFA Sports’ta konuşan Yalçın, Beşiktaş’ın Süper Ligi 3. sırada bitirmesini beklediğini söyledi. Yalçın, Beşiktaş'ın iyi bir ivme yakalaması halinde Fenerbahçe'yi yakalayabileceğini ancak siyah-beyazlıların 4. sıraya düşme ihtimalinin olmadığını belirtti. Beşiktaş'ın 3. olmasının başarı olmadığını söyleyen Sergen Yalçın, siyah-beyazlıların hedefe ulaşamayacağını ancak anlatılanlar kadar kötü bir takım da olmadığını dile getirdi.

ŞAMPİYONU AÇIKLADI

"Benim kafamdaki şampiyon Galatasaray" diyen Sergen Yalçın, "Belki sezonun ikinci yarısında bambaşka şeyler konuşacağız ama şu anki görüntü oyunsal anlamda, birliktelik anlamında, mücadele anlamında Galatasaray şampiyon olmuş gibi duruyor" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin oyununun ışık vermediğini aktaran Sergen Yalçın, Jose Mourinho'nun ne oynatmak istediğini bilmediğini belirtti.