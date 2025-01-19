Sergen Yalçın sert çıktı "Rezil rüsva ederim!"

Sergen Yalçın hakkında konuşan kişiler hakkında sert bir açıklamada bulundu. Yalçın "Bak bir daha, benimle ilgili TV'de yalan yanlış hikaye anlatan olursa, onu canlı yayında bak sana yemin ediyorum rezil rüsva ederim. Çok ağır konuşurum, altından kalkamazsınız ondan sonra. Gidin, Allah işinizi gücünüzü rast getirsin, ne iş yapıyorsanız yapın, Allah'a yakın bana da uzak olun." dedi.

"YETER BENİMLE UĞRAŞMAYIN"

Kardeşinin rahatsızlığını dile getiren Yalçın “28 aydır hastane hastane dolaşıyorum. Kardeşim Gürsoy dün yine hastaneye yattı. 28 aydır hastane hastane dolaşıyoruz. Ailecek perişan olmuş durumdayız. Yeter, benimle uğraşmayın artık.” ifadelerini kullandı.

TÜMER ÖZÜR DİLEMİŞ

Candaş Tolga Işık'ın "Tümer Özür diledi çok üzülmüş uyku uyuyamamış." sözlerine Sergen Yalçın "Tümer’e bir şey demeyeceğim Allah bildiği gibi yapsın. Başka bir işiniz yok mu? Komik değil bunlar, Kimse gülmüyor bunlara" dedi.