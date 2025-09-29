Sergen Yalçın Tammy Abraham'ın sakatlığını açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor'u 3-1 yendikleri maçın ardından konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bu dönemde alınan 3 puanların çok kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

"2-0'DAN SONRA KORUMA PSİKOLOJİSİ DEVREYE GİRDİ"

Sergen Yalçın, "Oyunlar kolay değil, herkes sahada ciddi mücadele veriyor. Puan almak için her takım büyük çaba sarf ediyor. Kocaelispor da zor bir konumda, iyi bir mücadele gösterdiler. 2-0’dan sonra koruma psikolojisi devreye girdi, biz böyle bir şey söylemedik. İkinci yarıya kötü başladık ve gol yedik, skor 2-1 olunca tehlikeli hâle geldi. Bazı hamleler yaptık, zorunlu hamleler de oldu. Bu süreçte kazanmak çok önemli, buralarda 3 puan kritik” dedi.

TAMMY ABRAHAM'IN OMUZU ÇIKTI

Maçta sakatlanarak oyundan çıkan Tammy Abraham'ın durumu hakkında konuşan Sergen Yalçın, "Tammy Abraham’ın omzu çıktı, sanırım takmışlar.” ifadelerini kullandı.