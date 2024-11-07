Sergen Yalçın teklif aldığı takımları açıkladı. Neden reddettiğini böyle anlattı

Son olarak Alanyaspor’u çalıştıran ve 2021 yılında Beşiktaş ile Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan Sergen Yalçın, son dönemde yorumculuk yapıyor. Kafa Sports adlı YouTube kanalında yorumculuk yapan Yalçın’ın geçtiğimiz haftalarda Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin ile ilgili sözleri tartışmalara neden olmuştu.

Zaman zaman yaptığı yorumlar ile sosyal medyada gündem olan Sergen Yalçın, son dönemde teklif aldığı takımları açıkladı. Yalçın, sezon başından bu yana 3 yurt dışından olmak üzere 8 teklif aldığını ve hepsini reddettiğini söyledi. Yalçın, Kafa Sports’ta konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı.

"Artık televizyon tarafındayız, YouTube'tayız. Bu sene öyle olmaya karar verdik. Çok ciddi teknik direktörlük teklifleri de alıyorum. Amedspor'dan teklif geldi. Oradan da aradılar."

Şu ana kadar 11 hafta oldu sezon başlayalı ve 8 tane teklif aldım. 3 tanesi yurt dışından, 5 tanesi Türkiye'den. Bu sezon çok çalışmayı düşünmüyorum. Biraz daha dinlenmeye kendimi verdim. Heyacanlanmak lazım çalışmak için. Heyecanla gitmek lazım. Bir hedef olması lazım çalıştığım yerlerde. Artık öyle düşünüyorum. Onun için çok hedefi olmayan yerlerde çalışmayı düşünmüyorum."

Tabi herkesin bir hedefi var o da ayrı bir konu ama daha çok kupalar kazanmaya yönelik bir hedef olursa benim için daha iyi olur. O zaman kendimi daha işe verebilirim diye düşünüyorum."