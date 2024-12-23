Sergen Yalçın teknik direktörlerin en büyük sorununu açıkladı: Anlatırsam gülme krizine girersiniz

Teknik direktör ve futbol yorumcusu Sergen Yalçın, katıldığı programda canlı yayında çarpıcı ifadeler kullandı. Teknik direktörlerin büyük kulüplerde yaşadığı en büyük soruna değinen Sergen Yalçın, dikkat çeken sözler sarf etti.

Ekol TV'deki canlı yayında konuşan Yalçın, teknik direktörlerin büyük kulüplerdeki en büyük probleminin başkan ve yönetici yancıları olduğunu söyledi.

Söz konusu isimlerden bahseden Sergen Yalçın, "Hepsinin scout ekibi var. Başkan ve yöneticilerin telefonlarında okudum, takımla ilgili analiz yapıyorlar. Dışarıdaki bu yancılar analiz yapıyorlar" dedi.

“ANATIRSAM GÜLME KRİZİNE GİRERSİNİZ”

Yaşadıklarını şimdiye dek anlatmadığını belirten Yalçın, "Ne olaylar yaşadım bak anlatmıyorum, hiç konuşmadım ben bu konularla ilgili. Konuşursam ortalık karışır. Gizli, saklı şeyler. İçimizde özel olmuş şeyleri anlatmak istemiyorum. Anlatırsam gülme krizine girersiniz televizyonda. Bu transferlerin nasıl olup bittiğini, kimlerin ne transferler yaptığını, yapmaya çalıştığını... Anlatayım gülme krizine girersiniz" ifadelerini kullandı.

Transfer sürecinde yaşananlara değinen Sergen Yalçın, "O oyuncuların nereden, ne şekil geldiğini, kimden geldiğini anlatsam bak neler olur da anlatmıyorum, bana yakışmaz. O kadar garibime gidiyor ki "Böyle mi oluyor bu iş, böyle mi çalışılıyor" diyorum" şeklinde konuştu.

“BALOTELLİ TRANSFERİ SON ANDA OLMADI”

O dönem Balotelli'nin Beşiktaş'a transferinin son anda gerçekleşmediğini anlatan Yalçın, "Balotelli transferini anlattım ya. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Bir baktım altyazıda geçiyor "Balotelli Beşiktaş'ta" diye. Murat Hoca ile birbirimize bakıyoruz. Senin haberin var mı, yok. Benim de yok. Sonra başkan arıyor hocam böyle böyle durum var. Ya bunlar olur mu hiç ya! Yok öyle iş. Bırakın herkes işini yapsın" dedi.

Sorumluluğun teknik direktörlere bırakılması gerektiğini vurgulayan Sergen Yalçın, "Teknik direktörse bırakın işini yapsınlar. Orada sorumluluğu alsınlar, sorumluluk onun olsun ki ona hesap sor. Bana hesap soramazsın. Sen buradan 5 tane oyuncu alırsan benden hesap soramazsın. Bende çıkar benlik bir şey yok, o yaptı diye söylerim" diyerek sözlerini tamamladı.