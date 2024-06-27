Sergen Yalçın ters köşe oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sergen Yalçın ters köşe oldu

Teknik direktör Sergen Yalçın, 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki yanlış tahminleriyle yeniden gündem oldu.

Ünlü teknik direktör Sergen Yalçın, Euro 2024 tahminleriyle futbol gündemine damgasını vurdu. Kafa Sports programında gazeteci Candaş Tolga Işık ile birlikte 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı değerlendiren Yalçın, Gürcistan-Portekiz maçını yorumlarken yine baltayı taşa vurdu!

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Gürcistan’ın Türkiye’ye mağlup olmasının ardından turnuvada başarısız olacağını öne süren Yalçın, Gürcistan’ın gol dahi atamayacağını iddia etmişti. Ancak tecrübeli teknik adamın bu öngörüleri, Gürcistan’ın Çekya ile 1-1 berabere kalmasının ve ardından F Grubu’nun son maçında Portekiz’i 2-0 mağlup etmesinin ardından geçersiz kaldı.

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Sosyal medyada geniş yankı bulan bu gelişme, Gürcistan’ın sadece Türkiye’ye karşı yenilgi almasına rağmen grup aşamasını 4 puanla üçüncü sırada tamamlayarak en iyi üçüncüler arasına girip son 16 turuna yükselmesiyle daha da ilgi çekici hale geldi.

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Gürcistan’ın son 16 turundaki rakibi İspanya olacak ve bu heyecan dolu karşılaşma 30 Haziran Pazar günü saat 22:00’da gerçekleşecek.

Yalçın’ın tahminlerinin aksine ilerleyen turnuva, futbolseverlere sürpriz sonuçlar ve unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor!

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