Sergen Yalçın Türkiye Portekiz maçının sonucunu açıkladı

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Sergen Yalçın Türkiye Portekiz maçının sonucunu açıkladı

Sergen Yalçın, Türkiye-Portekiz maçının sonucunu önceden açıkladı.

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