Sergen Yalçın'a Avrupa’dan sürpriz teklif

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Sergen Yalçın'a Avrupa’dan sürpriz teklif

Son olarak geçen sezonun ikinci yarısında Antalyaspor’u çalıştıran Sergen Yalçın’a sürpriz talip çıktı. 51 yaşındaki teknik adama Alman ekibi Schalke 04’ün talip olduğu öğrenildi.

Beşiktaş’ta şampiyonluk yaşayan ve son olarak geçen sezonun ikinci yarısında Antalyaspor’u çalıştıran Sergen Yalçın’ın bir sonraki durağı merak ediliyor. 51 yaşındaki teknik adama Avrupa’dan sürpriz bir talibin çıktığı öğrenildi.

343 adlı YouTube kanalında konuşan Ersin Düzen, Sergen Yalçın’a Alman ekibi Schalke 04’ün talip olduğunu söyledi. Bundesliga 2’de mücadele eden Alman ekibinin 51 yaşındaki teknik adam için ısrarcı olduğu öğrenildi.

Bundesliga 2’de zor günler yaşayan Schalke 04, 1 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 4 puan topladı ve ligde 16. sırada yer alıyor.

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