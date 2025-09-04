Sergen Yalçın'a hoş geldin hediyesi: Kanatlardan kanat beğen

Vaclav Cerny'i kadrosuna katan Beşiktaş, kanat mevkisi için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ın getirilmesinin ardından kadrosunu güçlendirmeye devam eden siyah beyazlıların, Cengiz Ünder'i istediği iddia edildi. Ünder'in teklife sıcak baktığı belirtiliyor.

Sergen Yalçın yorumculuk yaptığı dönemde "Cengiz çok özel bir oyuncu, elime geçerse yıldıza dönüştürürüm" demişti.

Fenerbahçe'de istediği süreleri bulamayan Ünder, geçen sezon devre arasında, ABD'nin Los Angeles FC takımına kiralık olarak gitmişti. Burada 16 resmi maçta görev yapan Ünder, 2 gol ve 3 asiste imza attı.

Bir diğer aday ise Arsenal oyuncusu Leandro Trossard. İngiliz basınının iddiasına göre "Topçular"da yeterli süre bulamayan Trossard için Londra ekibi tekliflere açık.

Beşiktaş'ın bir diğer transfer adayı ise Fransa ekibi Saint Etienne’in Gürcü futbolcusu Zuriko Davitashvili oldu. Beşiktaş'ın teklif sunduğu ve kulüp yönetiminden yanıt beklediği ifade edildi.