Sergen Yalçın'a teklif götürülmüştü. Schalke'nin yeni teknik direktörü belli oldu

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Sergen Yalçın'a teklif götürülmüştü. Schalke'nin yeni teknik direktörü belli oldu

Almanya'nın köklü kulüplerinden Schalke'nin yeni teknik direktörü belli oldu.

Almanya Bundesliga 2'de mücadele eden Schalke, yeni teknik direktörünü açıkladı.

SERGEN YALÇIN'IN ADAYLAR ARASINDAYDI

Schalke'de Karel Geraerts'in görevden alınmasının ardından Sergen Yalçın'ın adı gündeme gelmişti.

Sergen Yalçın Almanya’dan gelen teklifi açıkladı. Yanıtına herkes çok şaşırdıSergen Yalçın Almanya’dan gelen teklifi açıkladı. Yanıtına herkes çok şaşırdı

Sergen Yalçın'a Avrupa’dan sürpriz teklifSergen Yalçın'a Avrupa’dan sürpriz teklif

Sergen Yalçın teklifi aldığı doğrulamış ancak görevi kabul etmediğini açıklamıştı.

Alman kulübü yeni hocasını açıkladı.

Hollanda'nın Heerenveen takımında görev yapan Kees van Wonderen takımın yeni teknik direktörü oldu.

Schalke'de milli futbolcu Kenan Karaman da forma giyiyor.

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