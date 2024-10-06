Sergen Yalçın'a teklif götürülmüştü. Schalke'nin yeni teknik direktörü belli oldu

Almanya Bundesliga 2'de mücadele eden Schalke, yeni teknik direktörünü açıkladı.
SERGEN YALÇIN'IN ADAYLAR ARASINDAYDI
Schalke'de Karel Geraerts'in görevden alınmasının ardından Sergen Yalçın'ın adı gündeme gelmişti.
Sergen Yalçın Almanya’dan gelen teklifi açıkladı. Yanıtına herkes çok şaşırdı
Sergen Yalçın'a Avrupa’dan sürpriz teklif
Sergen Yalçın teklifi aldığı doğrulamış ancak görevi kabul etmediğini açıklamıştı.
Alman kulübü yeni hocasını açıkladı.
Hollanda'nın Heerenveen takımında görev yapan Kees van Wonderen takımın yeni teknik direktörü oldu.
Schalke'de milli futbolcu Kenan Karaman da forma giyiyor.