Sergen Yalçın’dan ağır yenilgi sonrası itiraf: “O seviyenin çok altındayız”

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda Göztepe’ye 3-0 mağlup olan Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, takımının fiziksel seviyesini yetersiz buldu.

“ÇOK ZOR BİR OYUN VE SKOR”

Mücadelenin ardından konuşan Yalçın, “Böyle maçlardan sonra konuşmak kolay değil. Çok zor bir oyun ve skor. Beklediğimiz gibi geçmedi. Göztepe'yi tebrik etmek lazım. Oyun anlayışları bizden güçlüydü. Çalıştığımız yerlerden goller yedik. Futbol böyle oynanmıyor.” ifadelerini kullandı.

“FUTBOL ARTIK TEMPOLU”

Siyah-beyazlıların teknik patronu, modern futboldaki fiziksel farklara dikkat çekti:

“Futbol artık atletik, güçlü oyuncularla tempolu oynanan bir oyun. Biz o seviyenin çok altındayız. Düzeltmek için çalışacağız. İşler kolay değil, zaman lazım. Ağır ve beklenmeyen bir mağlubiyet aldık.”

“TOPARLANMA SÜRECİNE İHTİYACIMIZ VAR”

Takımının tam kadro sahaya çıktığında toparlanabileceğini vurgulayan Yalçın, “Biraz beklemek, zaman lazım. Tam takım olduktan sonra toparlanma süreci geçirip daha güçlü bir Beşiktaş olarak sahaya çıkmak istiyoruz.” dedi.