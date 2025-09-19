Sergen Yalçın’dan ağır yenilgi sonrası itiraf: “O seviyenin çok altındayız”

Kaynak: Haber Merkezi
Sergen Yalçın’dan ağır yenilgi sonrası itiraf: “O seviyenin çok altındayız”

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Göztepe’ye 3-0 kaybettikleri maçın ardından “Futbol artık atletik ve tempolu oynanıyor, biz o seviyenin çok altındayız” dedi.

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında deplasmanda Göztepe’ye 3-0 mağlup olan Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, maçın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, takımının fiziksel seviyesini yetersiz buldu.

“ÇOK ZOR BİR OYUN VE SKOR”

Mücadelenin ardından konuşan Yalçın, “Böyle maçlardan sonra konuşmak kolay değil. Çok zor bir oyun ve skor. Beklediğimiz gibi geçmedi. Göztepe'yi tebrik etmek lazım. Oyun anlayışları bizden güçlüydü. Çalıştığımız yerlerden goller yedik. Futbol böyle oynanmıyor.” ifadelerini kullandı.

“FUTBOL ARTIK TEMPOLU”

Siyah-beyazlıların teknik patronu, modern futboldaki fiziksel farklara dikkat çekti:

“Futbol artık atletik, güçlü oyuncularla tempolu oynanan bir oyun. Biz o seviyenin çok altındayız. Düzeltmek için çalışacağız. İşler kolay değil, zaman lazım. Ağır ve beklenmeyen bir mağlubiyet aldık.”

“TOPARLANMA SÜRECİNE İHTİYACIMIZ VAR”

Takımının tam kadro sahaya çıktığında toparlanabileceğini vurgulayan Yalçın, “Biraz beklemek, zaman lazım. Tam takım olduktan sonra toparlanma süreci geçirip daha güçlü bir Beşiktaş olarak sahaya çıkmak istiyoruz.” dedi.

Son Haberler
Tuvana Türkay'ı hiç böyle görmediniz! Takipçilerinden tam not aldı
Tuvana Türkay'ı hiç böyle görmediniz! Takipçilerinden tam not aldı
Al Ahli’den mucize geri dönüş! Merih Demiral son sözü söyledi
Al Ahli’den mucize geri dönüş! Merih Demiral son sözü söyledi
Banka promosyonu için Bakanlıktan kritik adım!
Banka promosyonu için Bakanlıktan kritik adım!
Sergen Yalçın’dan ağır yenilgi sonrası itiraf: “O seviyenin çok altındayız”
Sergen Yalçın’dan ağır yenilgi sonrası itiraf: “O seviyenin çok altındayız”
Ali Koç'un söylemi Ferhat Gündoğdu'nun umrunda değil! MHK paylaşım yaptı
Ali Koç'un söylemi Ferhat Gündoğdu'nun umrunda değil! MHK paylaşım yaptı