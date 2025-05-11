Sergen Yalçın'dan Arda Güler'i üzen cevap

İspanya LaLiga'nın 35. hafta mücadelesinde Barcelona ile Real Madrid'in karşı karşıya geleceği maçta 11'ler açıklandı.

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, Barcelona karşısında ilk 11'de maça başlayacak.

SERGEN YALÇIN BARCELONALI

Yorumcu ve eski Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın Candaş Tolga Işık'ın "Arda Güler, El Clasico'da ilk 11 oynayacakmış." sözlerine "Ben Barcelona'cıyım." yanıtını verdi. Işık "Ayıp ya hocam Arda Güler var kardeşimiz" derken Yalçın "Ben ne yapayım Barcelona'yı tutuyorum" dedi.