Sergen Yalçın'dan Arda Güler'i üzen cevap

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Eski futbolcu ve yorumcu Sergen Yalçın Real Madrid'e karşı Barcelona'yı tutacağını söyledi.

İspanya LaLiga'nın 35. hafta mücadelesinde Barcelona ile Real Madrid'in karşı karşıya geleceği maçta 11'ler açıklandı.

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, Barcelona karşısında ilk 11'de maça başlayacak.

SERGEN YALÇIN BARCELONALI

Yorumcu ve eski Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın Candaş Tolga Işık'ın "Arda Güler, El Clasico'da ilk 11 oynayacakmış." sözlerine "Ben Barcelona'cıyım." yanıtını verdi. Işık "Ayıp ya hocam Arda Güler var kardeşimiz" derken Yalçın "Ben ne yapayım Barcelona'yı tutuyorum" dedi.

Son Haberler
AKP Sözcüsü Çelik'ten Erdoğan'ın diplomasi trafiğine ilişkin açıklama
AKP Sözcüsü Çelik'ten Erdoğan'ın diplomasi trafiğine ilişkin açıklama
Ankara Keçiörengücü futbolcuları şampiyon Kocaelispor'u alkışladı
Ankara Keçiörengücü futbolcuları şampiyon Kocaelispor'u alkışladı
Vatandaşı darbeden polis memurlarına uzaklaştırma
Vatandaşı darbeden polis memurlarına uzaklaştırma
Tarlada korkunç kaza! Çiftçi hastanelik oldu
Tarlada korkunç kaza! Çiftçi hastanelik oldu
Trabzonspor aradığı golcüyü buldu! Çıkış maddesi kullanılacak
Trabzonspor aradığı golcüyü buldu! Çıkış maddesi kullanılacak