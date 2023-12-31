Sergen Yalçın'dan Beşiktaş itirafı. Tercihinin nedenini açıkladı

Teknik direktör Nuri Şahin’in Borussia Dortmund’a gidişi sonrası hızlı davranan Antalyaspor Sergen Yalçın’ı takımın başına getirdi.

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Akdeniz ekibinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Başkanımız Sinan Boztepe'den yeni yıl müjdesi: Kulübümüz, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile prensip anlaşmasına varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz." ifadelerine yer verildi.

"HABER GELMEDİ"

Rıza Çalımbay’ın gönderilmesi sonrası adı sık sık Beşiktaş ile de anılan Sergen Yalçın Hürriyet’e yaptığı açıklamada, "İsmim geçti ama Beşiktaş'tan haber gelmedi. Yapacak bir şey yok, çalışmak zorundayız. Ekibim 2 yıldır beni bekliyor. Şartlar çok iyi, anlaştık." dedi.