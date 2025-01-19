Sergen Yalçın'dan Beşiktaş yönetimine çağrı! Solskjaer sözleri gündem oldu

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın Samsunspor'la oynadığı maçı Ekol TV'de yorumladı. Siyah-beyazlı kulübün yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'i değerlendiren Sergen Yalçın, Beşiktaş camiasına seslendi.

Siyah-beyazlıların Samsunspor maçına ilişkin Sergen Yalçın, "Bu sezon sonuna kadar Beşiktaş'ın maçları muhtemelen böyle olacak. Kazanacak, kaybedecek arada berabere kalacak. Yeni gelen teknik direktörün çok da eleştirileceğini düşünmüyorum. Oyunu kazanmakta da çok zorlanıyorlar. Kafamızda konuştuğumuz Samsunspor da bugün pek yoktu sahada. Kazanabilirdi, kaybedebilirdi. Bu kadro yapısı, beklentiye cevap verebilecek bir kadro değil. Mümkün değil camianın, tarafarın beklentisine cevap vermesi." ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın sözlerini şöyle devam ettirdi:

"Devre arası takviye yapılabilir ama bu takviyeler bir sonraki sezonun takviyesi olmalı. Yeni gelen hoca bir planlama yapacaktır. Hocayla bu sezon için değil yeni sezon için anlaştılar zaten. Kendi kadrosuyla başlamaya hakkı var."

Ole Gunnar Solskjaer ilgili Sergen Yalçın, "Yeni gelen hocaya mayıs adına kadar dokunmasınlar. Mayısa kadar yapabileceği bir şey yok. Mevcut kadroyla daha iyisini yapmaya çalışacak. Yapacağı her iyi şey artı yazacak. Biraz da maç kazandığında önümüzdeki seneye dönecek. Bırakın mayıs adına kadar işini yapsın, ne kadar yapabilecekse. Şu beklenti mutlaka olacak, yeni hoca enerjisi, yeni bir oyun mentalitesi, oynatılan oyunun geliştirilmesi, fizik gücünün biraz daha yukarıya çıkması... Ligi 3-4 bitirirse başarılı olacağını düşünüyorum. Bundan sonra işlerin bayır aşağıya gideceğini düşünmüyorum." yorumunda bulundu.

Beşiktaş camiasına çağrı yapan Sergen Yalçın, "Camianın yapması gereken tek şey hoca konusunu kenara bırakmak. Hocaya destek olmak. Yeni gelmiş, yabancı bir ülkeden gelmiş. Bu süreç onun için de iyi olacak. Oyuncu kontratları çok yüksek. Avrupa'ya gittiklerinde burada aldıklarının yüzde 25'ini öderler. Kendi kuracağın takım var, hoca kimleri isteyecek... Zamanla göreceğiz. Hocaya vakit tanınması gerektiğini düşünüyorum. Önümüzdeki seneye dönünce kendi sınavını verecek." şeklinde konuştu.

Beşiktaşlı futbolcuların performansını değerlendiren Sergen Yalçın, "Maçın en güzel anı Muçi'nin Silva'ya attığı pas. Başka da bir şey yoktu zaten. Onu yapacaksın zaten. Onun için bu kontratları alıyorsun, yapacaksın bu golü. Immobile, nerede? İlk yarıda bir şut çekerken gördüm, sonrasında görmedim. Beşiktaş'ta santrfor oynuyorsan bu kadar kaybolamazsın maç içinde. Bu kontratların karşılığı bu değil. Joao Mario'ya hiç girmiyorum. O oyuncu bende hiç yok. Böyle bir oyuncu kadrosuyla senin herhangi bir hedef koyman ya da hedefi görmen mümkün değil. Kim yaptı bu planlamayı bilmiyorum. İnanılmaz yanlış kurulmuş bir kadro." dedi.