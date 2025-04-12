Sergen Yalçın'dan Beşiktaşlı oyunculara sert sözler

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Sergen Yalçın'dan Beşiktaşlı oyunculara sert sözler

Eski Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın Beşiktaşlı oyuncuları sert sözlerle eleştirdi

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş evinde RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadeleyi 2-0'lık skorla RAMS Başakşehir kazandı.

"BAZI OYUNCULAR BEŞİKTAŞ FORMASI GİYEMEZ"

Karşılaşma sonrası değerlendirme yapan Sergen Yalçın "Sayın Serdal Adalı'ya bir tavsiyem var. Kadroyla ilgili acil radikal kararlar alınmalı. Bir an evvel gönderilecek oyuncuların gönderilmesi lazım. Bir yorumcu olarak değil, teknik direktör olarak söylüyorum. Sahadaki oyuncuların birçoğu Beşiktaş forması giyemez. Sezon bitmeden yollar ayrılmalı bazılarıyla" ifadelerini kullandı.

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