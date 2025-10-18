Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'nin konuk ediyor. Karşılaşma öncesi siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, açıklamalarda bulunurken beIN Sports'a da ültimatom verdi.

İşte Sergen Yalçın'ın konu ile ilgili o sözleri;

"Camiamızın yayıncı kuruluş ile ilgili sıkıntıları var. Geçen hafta pozisyonları tekrarları verilmedi. Beşiktaş camiası olarak yayıncı kuruluştan bazı şeylerin düzeltilmesini istiyoruz. Yoksa bugün oyuncular da çok konuşmak istemiyor ama mecburiyetten konuşuyorlar." ifadelerini kullandı.

SALİH UÇAN SÖYLEŞİSİ YAYINLANMADI

Salih Uçan'ın BeIN Sports'a verdiği söyleşi yayınlanmadı. Söz konusu röportajda futbolcu, "Kulübüm ceza almaması için buradayım şu anda soru kabul etmiyorum teşekkür ederim" dedi.

GÜNTEKİN ONAY'DAN YALÇIN'A YANIT GELDİ

Sergen Yalçın'ın sözlerine yanıt veren beIN Sports sunucusu Güntekin Onay, "Sergen Hoca'nın pozisyon tekrarıyla ilgili değindiği konu yeni bir konu değil. Başka takımların da tepkileri olabiliyor. Pozisyon tekrarı biraz oyunun akmasıyla ilgili. Onun tekrarını vermek için oyunun durması gerekiyor. Bazen oyun akarken başka pozisyonlar daha oluyor. 5 dakika önceki pozisyon yayıncılık gereği kaynayıp gidebiliyor. Neticede özet görüntü değil, canlı yayın bu" dedi.

"beIN Sports bütün kulüplere eşit mesafede" diyen Onay, "Herkes kendi penceresinden bakıyor. O bakış açısıyla bakıyor. Ancak bizim öyle bir şansımız yok. Bizim bir kulübün bakış açısıyla olayları değerlendirme şansımız yok. Herkes taraf ve bir kulübün yanında. Kendi kulübünün çıkarlarını düşündüğü için onları duymak istiyor. Biz eşit mesafede olmak zorundayız. Objektiflik de işlerine gelmiyor. Biraz da bu açıdan daha olgun yaklaşmak lazım. Herkes milli takımı bile değerlendirirken kulüpler üzerinden değerlendiriyor. Bu da çok talihsiz bir şey" ifadelerini kullandı.