Sergen Yalçın’dan çok konuşulacak hakem önerisi

Süper Lig’de sezon başından bu yana devam eden hakem tartışmaları sonrası TFF’den yabancı hakem kararı geldi. Çıkan karar ile sezonun ikinci yarısında maçlarda yabancı VAR hakemi görev alacak.

TFF yönetiminin Süper Lig kulüplerinin yoğun talepleri sonrası aldığı karar farklı tepkilere neden oldu. Öte yandan ünlü yorumcu Sergen Yalçın’dan dikkat çeken bir öneri geldi. Yalçın, Ekol TV yayınında yaptığı yorumda yabancı hakem konusunda çarpıcı bir öneri ortaya attı.

Yalçın, geçen sezon bazı maçlarda görev alan yabancı VAR hakemlerinin Portekiz’den geldiğine dikkat çekerek, “Hakem iyi hakem mi nereden bileceğiz? Kimse tanımıyor bu adamı" dedi. Sergen Yalçın, "VAR'da oturup pozisyonlar incelemek bu kadar zor mu? VAR'da oturan biri için hakemliği bırakmış olmasının bir önemi var mı? Bence yok" şeklinde konuştu.

Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus tavsiyesinde bulunan Sergen Yalçın, "Bugün Cüneyt Çakır, VAR hakemi olur mu olmaz mı? VAR'da oturacak adam zaten, pozisyon inceleyecek. Adam sahaya çıkmayacak ki. Televizyonda maça bakacak" ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın sözlerini "Bir çözüm üretilecekse bu da benim çözüm teklifim. Yabancı hakem otursa bu işler düzelecek mi sanıyorsunuz? Yabancı hakeme de sallayacak herkes. Bu işler hiçbir şekilde düzelmez. Böyle gelmiş böyle gider" diyerek noktaladı.