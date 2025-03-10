Sergen Yalçın’dan deplasman kehaneti: Galatasaray hangi maçta çok zorlanacak?

Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı kırmızılılar aldığı kritik galibiyetle şampiyonluk yarışındaki üstünlüğünü korudu.

Sarı kırmızılıların geriden gelerek kazandığı maçı değerlendiren Sergen Yalçın’dan çarpıcı değerlendirmeler geldi.

Galatasaray’ın ilk yarıda pozisyonu olmadığına dikkat çeken Yalçın’dan deplasman kehaneti geldi. Sergen Yalçın, sarı kırmızılıların en kritik deplasmanını Beşiktaş’a karşı oynayacağını belirterek, mevcut oyunla kazanmalarının çok zor olduğunu söyledi.

Sergen Yalçın’ın Ekol TV’de Galatasaray ile ilgili yaptığı değerlendirmeler şöyle:

"Galatasaray mı kazandı, Alanyaspor mu kaybetti? O kısmı konuşmak lazım. İlk 45 dakika Galatasaray'ın pozisyonu yok. İkinci yarıya başlıyorsun. Bu kadar kötü bir Galatasaray yakalamışsın. İkiyi düşünmez misin? Kaybetmemeye oynamayacaksın.

1-1 çok erken geldi. Ondan sonra Galatasaray da iyi motive oldu. Bu iki 9'la olmaz bu oyun. Mertens diye bir oyuncu var Galatasaray'da nerede? Niye kulübede? Kenar lazım Galatasaray'a. Morata bence çok Türkiye Ligi'nin oyuncusu gibi durmadı.

Ne kadar ekmek o kadar köfte. 12-13 milyon Euro maaş vereceksen karşılığını alacaksın. Morata tabii ki kötü bir oyuncu değil. Ancak Galatasaray'ın bu oyununda olmaz. Hiçbir deplasman için de ben Galatasaray kazanır diyemem bu oyunla.

1-1 berabere bitseydi bugün maç. Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu konuşuyorduk. Beşiktaş deplasmanı Galatasaray için çok kritik. Bu oyunla imkanı yok.

Savaşan adamı alacaksın. Artık doymuş oyuncuya gitmeyeceksin. Cerny'i çok beğendim mesela Fenerbahçe-Rangers maçında."